Депутат оценил решение США ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Москва, 5 июня. Решение США внести на обсуждение в сенат законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток – 2» противоречит законам рыночной экономики, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Он напомнил, что США не имеют никакого отношения к заключенным вокруг «Северного потока – 2» договорам.

«Они (США. — прим. ФАН) пропагандируют демократию и рыночные отношения… В данной ситуации мы видим совершенно противоположное: идет война с рыночными отношениями… Надо понять, что рынок многогранен и в нем должны действовать рыночные отношения, которые отцы-основатели США ставили во главу угла», — отметил депутат.

Ананских подчеркнул, что подобные попытки США оказать влияние на коммерческие отношения между другими странами приводят лишь к обратному эффекту. По его словам, чем активнее США пытаются на что-то влиять, тем меньше остальные страны хотят вести расчеты в долларах.

«Эта тенденция будет и дальше расти по мере того, как США будут продолжать оказывать влияние там, где они не являются стороной договора», — приводит слова депутата RT.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.