Певица Калашникова госпитализирована с сильными болями и температурой

Москва, 5 июня. Певица и актриса Анна Калашникова госпитализирована с высокой температурой и сильными болями в правом боку. У звезды подозревают пиелонефрит правой почки.

Калашникова сообщила порталу «Собеседник», что ранее у нее началась слабость, сильные боли и высокая температура. Приехавшие врачи скорой отвезли певицу в Боткинскую больницу с подозрением на аппендицит или пиелонефрит.

Из-за большого наплыва пациентов артистка провела пять часов в приемном покое. После того, как медики поставили предварительный диагноз (пиелонефрит правой почки), теледиву перевели в урологическое отделение.

«Сначала меня обследовали на коронавирус, сделали КТ легких. Уже потом осмотрели другие врачи. Среди множества анализов мне сделали контрастный рентген на наличие камней в почке и песка. Визуально все неплохо, но есть небольшое уплотнение в правой почке», — рассказала Калашникова.

По словам певицы, сейчас она чувствует себя немного лучше, но температура и боли пока не проходят.

В середине мая заслуженная артистка России Алена Бабенко сообщила, что у нее обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована. По ее словам, после того как она почувствовала недомогание, она самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звездами», передавал RT.

В минувшую среду Бабенко, вылечившаяся от COVID-19, посоветовала россиянам не бояться болезни и во всем следовать советам врачей.