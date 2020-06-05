Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как отказал Михайлову, Ваенге и Гуфу

Москва, 5 июня. В свое время популярный продюсер Иосиф Пригожин отказал в сотрудничестве многим артистам, в том числе рэперу Гуфу, певцу Стасу Михайлову и Елене Ваенге. На заре их карьеры он не нашел с ними «общей нити».

По словам Пригожина, за время работы в шоу-бизнесе ему приходилось неоднократно сотрудничать с чьими-то любовницами и любовниками, которых хотели продвинуть на сцену влиятельные люди. Однако это всегда заканчивалось конфликтом, поясняет продюсер.

«Потому что этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания. Знаете, иногда в жизни любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена. Вот и в шоу-бизнесе тоже самое», — отметил он в беседе с «Комсомольской правдой».

Иосиф Пригожин также пояснил, что он берется за тот или иной музыкальный проект только в том случае, если артисту удалось его «зацепить». По его словам, когда-то за помощью в раскрутке к нему обращался Стас Михайлов, однако он не смог найти общего языка с Пригожиным.

«Не потому, что он хороший или плохой, просто я не прочувствовал его. Я его уважаю, мы дружим, и он без меня состоялся как артист. Очень многие, кто в свое время ко мне обращался и кому я отказал, потом стали звездами. Например, Лена Ваенга, Миша Турецкий, Гуф — он тогда выступал в группе Centr», — пояснил Пригожин.

Он также отметил, что никогда не планировал заниматься продвижением лишь своей супруги Валерии, однако им попросту удалось полностью сойтись в работе.

Напомним, ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал об олигархах, которые пытаются «купить славу» для своих любовников. По его словам, богатые люди нередко обращаются к нему с просьбой помочь в раскрутке того или иного исполнителя.