Главу Российской венчурной компании допрашивают следователи

Москва, 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщили в пресс-службе компании.

В компании уточнили РИА Новости, что следователи интересуются деятельностью фонда RVC I LP. В частности, Следственный комитет РФ собирает информацию о сделке по реинвестированию средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc., в другую портфельную компанию — Alion.

Представитель компании подчеркнул, что «инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур».

В РВК добавили, что компания оказывает содействие следователям.

Как уточняет агентство, интерес следователей касается инвестиций РВК в Alion Energy. Эта компания занимается разработкой солнечных электростанций в разных странах. Ранее по данной сделке проходит расследование, инициированное самой РВК.

РВК — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка РФ, один из инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Компания была создана в 2006 году в соответствии с распоряжением правительства РФ.