Представитель оператора «Северного потока — 2» раскритиковал проект новых санкций США

Москва, 5 июня. Компании-оператору Nord Stream 2, занятой строительством «Северного потока — 2», известно об американском проекте новых санкций против российского газопровода. Об этом заявил официальный представитель оператора Йенс Мюллер.

Он отметил, что на сегодняшний день анализируются возможные последствия, которые могут иметь место в случае принятия ограничений. При этом Мюллер отметил, что подобными мерами США демонстрируют свое пренебрежение интересами потребителей газа в Евросоюзе, поскольку им придется платить на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая», — пояснил Мюллер РИА Новости.

Представитель Nord Stream 2 также отметил, что в завершении проекта заинтересованы более тысячи компаний из 25 стран мира.

Напомним, 4 июня в американский сенат был внесен законопроект о расширении санкций против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Барассо. По словам чиновника, законопроект призван «уточнить и расширить» существующие против «Северного потока — 2» санкции. Всего законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.