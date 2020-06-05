Роскосмос опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

Норильск, 5 июня. Спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске были опубликованы Роскосмосом на сайте госкорпорации.

На трех выложенных снимках видны заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, а также боновые заграждения и следы земляных работ.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка приблизительно 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

По данным «Норникеля», инцидент случился по причине потепления в условиях вечной мерзлоты, из-за этого были деформированы опоры под топливными цистернами.

Российский президент Владимир Путин уже выступил с поручением к правоохранительным органам оценить работу местных чиновников. Как сообщалось, начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин был взят под арест, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что собрать и утилизировать нефтепродукты надо в кратчайшие сроки. Также он настоял на введении чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории городского округа Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.