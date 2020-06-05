Общественники опровергли наличие ограничений для СМИ на голосовании по конституции

Москва, 5 июня. В ассоциации «Независимый общественный мониторинг» назвали откровенной ложью появившиеся сообщения СМИ о якобы запрете журналистам наблюдать за подсчетом голосов на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

В четверг некоторые СМИ распространили информацию представителей незарегистрированного движения «Голос», которые заявили, что ЦИК РФ лишил журналистов возможности наблюдать за подсчетом голосов.

«Данное заявление является откровенной ложью», — говорится в заявлении ассоциации.

В организации напомнили, что, согласно российскому законодательству, представители СМИ имеют право присутствовать при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

«Поэтому все утверждения о том, что ЦИК якобы отстранил СМИ от наблюдения за подсчетом голосов либо юридически безграмотны, либо заведомо ложные. Есть все основания полагать, что это безграмотность допущена сознательно, чтобы ввести в заблуждение людей, исказить содержание принятых решений, подорвать доверие в глазах граждан к предстоящему общероссийскому голосованию», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день, передавал RT. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, намерение принять участие в голосовании подтвердили 67% россиян. 48% из них сообщили, что точно примут, а 19% — скорее примут участие. О том, что они не станут принимать участие в голосовании, заявили 14% участников опроса. 75% респондентов выразили уверенность, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования.