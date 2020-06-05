Пытавшейся сбежать в Сирию Карауловой суд запретил выходить из дома по ночам

Москва, 5 июня. Кунцевский суд Москвы вынес решение в отношении бывшей студентки МГУ Варварой Карауловой, которая в 2015 году пыталась сбежать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Согласно вердикту суда, ей в ближайшие девять лет будет запрещено покидать свой дом с 23.00 до 06.00 кроме как по работе.

Кроме того, девушка будет обязана регулярно отмечаться в полиции.

Ранее Караулова рассказала о своей готовящейся свадьбе – она выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева. Он был коллегой ее первого защитника Сергея Бадамшина, который отстаивал ее интересы во время судебного процесса. По словам Карауловой, она впервые встретила его около года назад в офисе Бадамшина.

Напомним, Караулова сменила имя и стала Александрой Ивановой. Ее арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГИЛ1. На тот момент девушка училась на втором курсе МГУ. Она втайне от родителей уехала в Стамбул. Там ее задержали вместе с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. В декабре 2016 года суд приговорил девушку к 4,5 года лишения свободы в колонии.

Девушка вышла из ИК условно-досрочно, на момент освобождения ей оставалось пробыть в колонии 1 год и 10 месяцев. После освобождения она вернулась на свое старое место работы и продолжила учиться в университете. Она планирует закончить его в следующем году, чтобы пойти в магистратуру.

1 Организация запрещена на территории РФ.