Военные врачи рассказали, как добровольцев готовят к вакцинации от COVID-19

Москва, 5 июня. Военнослужащие, выступившие добровольцами для испытания уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошли всестороннее медицинское обследование. Об этом в пятницу рассказали в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что все участники исследования, а также медицинский персонал были проверены на отсутствие вируса.

«Прежде чем отобрать добровольцев для испытания вакцины, каждый военнослужащий должен был пройти полный комплекс исследований: лабораторных, клинических и ряда других. Только после того как мы полностью исследовали пациента, можем рекомендовать его взять в эксперимент», — цитирует газета «Красная звезда» сотрудника филиала главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Наталью Позднякову.

Отмечается, что для проведения исследования на территории медучреждения был выделен отдельный корпус. В нем уже проведена полная дезинфекция всех помещений. Кроме того, добровольцев в госпиталь доставляли автомобильным транспортом, который также заранее прошел полную обработку.

Всего в испытании вакцины от COVID-19 участвуют 50 добровольцев из различных подразделений войск РХБ защиты и военно-медицинских учреждений. Среди них 45 мужчин и 5 женщин. Также в числе желающих принять участие 7 медработников и 3 врача. На протяжении последующих двух недель добровольцы будут находиться на карантине и под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее Министерство обороны России перебросило в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек. Мобильное медучреждение будет сооружено по поручению Путина и указанию главы Минобороны России Сергея Шойгу для оказания помощи пациентам с коронавирусом.