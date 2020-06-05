Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Москва, 5 июня. Певец, солист российской музыкальной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев во время интервью с Лерой Кудрявцевой признался, что он имел довольно близкие отношения с Жанной Фриске. По словам исполнителя, она даже намекала ему на желание завести семью.

В настоящее время Андреев женат на Лолите Аликуловой, однако ранее, по его словам, у музыканта были продолжительные отношения с Фриске.

«Были молодые. Да, между нами была страсть», — признался он в анонсе передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Полная версия интервью с певцом должна выйти на телеэкраны в субботу. В нем Андреев также расскажет о том, как ему удалось побороть свое пристрастие к спиртному, покажет свою квартиру и дом в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее жительница Татарстана Маскуда Минидарова заявила, что является «матерью» погибшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева и потребовала провести ДНК-тест. В свою очередь экс-солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов назвал издевательством требование Минидаровой.

Певец признался, что шокирован выходкой женщины, назвавшей себя «матерью» Яковлева. При этом он отметил, что несмотря на тесную дружбу, Яковлев неохотно рассказывал о своих родителях. По словам Григорьева-Апполонова, он однажды встречался с сестрой друга, но не помнит при каких обстоятельствах.