МИД РФ готов зеркально ответить на действия Киева в отношении дипучреждений России

Москва, 5 июня. Россия может зеркально ответить на решение Киева о расторжении договоров аренды трех земельных участков, предназначавшихся для строительства новых помещений диппредставительства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ сообщили, что на прошлой неделе Киевская городская государственная администрация уведомила российское посольство о решении расторгнуть договоры аренды на три земельных участка в Киеве. На данных участках должны были быть построены жилое здание, гараж, помещения консульского отдела и резиденция российского посла.

Документы были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительствами РФ и Украины об условиях размещения и обслуживания диппредставительств РФ на Украине и Украины в России.

Российское внешнеполитическое ведомство направило украинским коллегам ноту, в которой было выражено несогласие с решениями Киевского горсовета. МИД РФ потребовал от украинской стороны дать официальную оценку действиям совета.

«Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — подытожили в МИД РФ.

RT со ссылкой на украинские СМИ сообщал в марте, что Киев разорвал с посольством РФ договоры аренды земельных участков. Уточнялось, что участки находятся на Подоле — в исторической местности Киева в составе Подольского района. По данным СМИ, участки находились на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричев Току, 17, 19, 21.

На тот момент была информация, что участкам предоставят статус сквера.