Доктор Агапкин рассказал, как поднять давление без приема лекарств

Москва, 5 июня. Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал три способа, которые могут поднять кровяное давление без приема лекарственных препаратов.

Как пояснил доктор, многие люди сталкиваются с пониженным давлением из-за слабого тонуса сосудистой стенки. Исправить это можно, употребляя больше воды, примерно в полтора раза, поясняет Агапкин. Для этого врач советует пить жидкость не менее, чем за 30 минут до приема пищи.

Также гипотоникам стоит обратить внимание на кофе и соленые продукты. Дело в том, что их совместное употребление в первой половине дня способно нормализовать кровяное давление, пояснил врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов», — сказал он.

Третьим советом называется использование кистевого эспандера. Как поясняет доктор, если делать упражнения в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов, то вскоре давление поднимется «как у космонавта».

Напомним, ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, какими препаратами опасно снимать боль при самолечении.