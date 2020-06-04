حصاد أخبار سوريا في 4 يونيو/حزيران: سوريون يرشقون رتل أمريكي بالحجارة وسوريا تتلقى الدفعة الثانية من طائرات «ميغ 29» الروسية

سوريا، 4 يونيو/حزيران. سوريون يرشقون رتل أمريكي بالحجارة أثناء مروره، وسوريا تتلقى الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز «ميغ 29» الروسية.

أهالي من الحسكة يرشقون رتل للقوات الأمريكية بالحجارة

ظهر الرتل الأمريكي العسكري المحمل بالأسلحة والمدات اللوجستية في محافظة الحسكية. وتوجه الرتل الى القاعدة العسكرية الأمريكية في مدنية تل بيدر بشمال المحافظة.

وتمت مواجهة الرتل بعداء من قبل السكان المحليين حيث تم رشقه بالحجارة أثناء مروره على الطريق السريع.

السفارة الروسية في دمشق تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز «ميغ 29»

أكدت سفارة روسيا في دمشق حقيقة تسليم الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز «ميغ 29» إلى سوريا. وفي وقت سابق ، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن استلام الدفعة نقلا عن مصادر عسكرية.

وأفاد الحساب الرسمي للسفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تلقي الجيش السوري الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز «ميغ 29» الروسية في إطار التعاون العسكري والتقني بين بلدينا. وبدأ السوريون بالفعل بالقيام بمهمات على تلك الطائرات.

تسيير دورية مشتركة تركية روسية في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسيير دورية مشتركة تركية روسية على طريق M4.

وخرجت دورية من قرية ترنبة وصولا إلى قرية كفرشلايا بريف إدلب الجنوبي .

العسكريون الروس يكملون دوريات على حدود سوريا والعراق

انطلقت دورية روسية من قرية قصر الديب ووصلت الى مدينة القامشلي لتكمل دورية متعددة الأيام على حدود سوريا مع العراق.

تم تنفيذ أهداف الدورية كاملا، بدون انقطاعات. على الرغم من عدد من الحوادث التي اضطر فيها الجيش الروسي إلى إيقاف القوات الأمريكية مرتين، فإن الدورية جرت بدون حوادث خطيرة.

وأثناء تنفيذ المهمة، قامت القوات الروسية بتوزع المساعدات الإنسانية لسكان بلدتي المالكية وقصر الديب.