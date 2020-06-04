Опубликованы фотографии передачи Сирии российских истребителей МиГ-29

Дамаск, 4 июня. В Сети опубликованы фотографии церемонии передачи партии истребителей МиГ-29 Сирии, прошедшей на российской авиабазе Хмеймим.

Ранее посольство РФ в Дамаске сообщило, что сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России в рамках военного и технического сотрудничества между странами.

Церемония передачи боевых машин проходила на авиабазе Хмеймим, после чего машины были переведены на различные аэродромы. Сирийские пилоты уже приступили к выполнению миссий на новых истребителях в воздушном пространстве своей страны.

Фотографии с церемонии передачи истребителей опубликовал Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Характеристики МиГ-29 превышают показатели многих реактивных истребителей четвертого поколения. Самолеты российского производства способны противостоять большинству современных истребителей.

Ранее сообщалось, что два самолета из числа поступивших в распоряжение ВВС САР в конце мая обладают учебно-боевой модификацией. Таким образом, у сирийских летчиков будет возможность обучаться и повышать свои навыки в тех же технических условиях, что и в боевой обстановке.