Захарова заявила, что Россия разочарована продлением санкций против Сирии

Москва, 4 июня. Министерство иностранных дел России разочаровано продлением санкций США и Евросоюза против Сирии. Соответствующее мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время традиционного брифинга.

По мнению Захаровой, соответствующие меры способны нанести большой вред как стране, так и ее жителям.

«Не раз указывали, что подобные рестрикции не только калечат сирийскую экономику, но и препятствуют закупке жизненно важных лекарств, медицинского оборудования, гуманитарных товаров», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Совет ЕС 25 мая продлил на год действие ограничительных мер, введенных в 2011 году. В частности, Дамаску запрещается импортировать нефть, ограничиваются инвестиции, замораживаются активы сирийского центрального банка в ЕС. Несмотря на это, правительство Башара Асада продолжает обеспечивать граждан страны необходимыми лекарствами в разгар пандемии коронавируса. Об этом ранее заявил министр здравоохранения Сирии Низар Язиги.