Соболь хочет использовать арест Воронцова для своей предвыборной агитации

Москва, 4 июня. Юрист ФБК Любовь Соболь активно использует арест владельца паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова для собственных политических целей. Об этом пишет издание «Политика сегодня».

В структурах Соболь и блогера Алексея Навального активно обсуждается арест Воронцова. Согласно информации СК РФ, тот вымогал у бывшего сотрудника полиции 300 тысяч рублей, а также опубликовал его интимные фотографии. Пострадавшими по этому делу проходят две женщины.

Воронцов неожиданно был поддержан Соболь, которая назвала его «честным полицейским», чья деятельность «начала мешать статусу высших чинов МВД», что якобы и привело к возбуждению против него уголовных дел.

Как отмечает «Политика сегодня», поведение Соболь в этой истории довольно необычно. Например, Воронцов успел поработать в Центре «Э», с которым у Навального и его сотрудников постоянно происходят конфликты: люди руководителя ФБК регулярно поливают сотрудников «Э» грязью и пытаются вычислить их на митингах. Тот факт, что Соболь поддерживает Воронцова, выглядит весьма странно.

Не исключено, что неожиданно теплое отношение Соболь и ФБК к бывшему полицейскому вызвано подготовкой к выборам 2021 года, в которых она намерена участвовать. Учитывая, что в полиции служат около 700 тысяч человек, которые имеют семьи, друзей и близких, Соболь, вероятно, пытается расширить свою электоральную базу за их счет. Возможно, что оппозиция будет пытаться заручиться поддержкой полицейских; однако едва ли сотрудники органов захотят вставать за бывшего коллегу, шантажирующего женщин интимными фотографиями.