Суд отправил Платошкина под домашний арест

Москва, 4 июня. Басманный суд Москвы отправил до 2 августа под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о призыве к массовым беспорядкам.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 2 августа», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В четверг стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Платошкин планировал провести массовые протесты по всей стране 6 июня. Акции не были согласованы в связи с действующим из-за пандемии запретом на массовые мероприятия.