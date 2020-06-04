Политики и журналисты обратили внимание на необходимость поправки о традиционных семьях

Москва, 4 июня. Журналисты и политики прокомментировали внесение в Конституцию РФ поправки о том, что браком в России может считаться только союз мужчины и женщины. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов отметил, что большинство россиян считает, что такого понятия, как «родитель один, родитель два» быть не должно. Он также отметил, что планирует руководствоваться соответствующей позицией во время голосования 1 июля. По его мнению, Россия культурно ближе к Востоку, чем к Западу.

Свое мнение также высказала журналист Екатерина Винокурова. Она отметила, что не видит ничего страшного в усыновлении детей гей-парами.

«Дело в том, что геи рождаются у разнополых (и только разнополых) родителей. А также представление о том, что раз уж геи, то в квартире у них помесь стриптиз-клуба и притона, мягко скажем, не имеет ничего общего с банальной реальностью», — считает она.

В свою очередь ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев обратил внимание на то, что поправка к Конституции родилась в качестве ответа на стремительно меняющийся мир. При этом авторы изменений в основной закон отводят для нашей страны особый путь, считает он.

«Я считаю, что это безусловно нужная поправка. Некуда деваться от нее. Она нужна для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить семью. Семья является основой общества и государства как такового», — отметил Афанасьев.

Журналист также сказал, что если будет разрушен институт семьи, опасности подвергнется само государство, народ и культура. По мнению Афанасьева, главное сейчас, чтобы «патологию не начинали называть нормой».