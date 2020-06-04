Российские и турецкие военные провели рекордное по протяженности патрулирование в Сирии

Дамаск, 4 июня. Российские и турецкие военные провели пятнадцатое по счету совместное патрулирование трассы М4 в Сирии. Впервые длительность маршрута составила рекордные 30 километров, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В четверг в рамках выполнения договора, заключенного главами РФ и Турции в марте, в Идлибской зоне деэскалации состоялось очередное, пятнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию.

«Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб. Протяженность маршрута составила около 30 километров», — говорится в сообщении ЦПВС.

Российская сторона привлекала для патрулирования два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», безопасность колонны с воздуха обеспечивали беспилотники ВКС РФ.

Также в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании состоялось совместное с турецкими войсками патрулирование в провинции Хасака вдоль сирийско-турецкой границы.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака.

В Центре по примирению добавили, что боевики, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения огня, действующий в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта.

Вместе с тем, зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мелладжа, Кавкаба, Маарет-Мухос, Дадих в провинции Идлиб и населенного пункта Анджара в провинции Алеппо со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.