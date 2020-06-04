Эксперты назвали «200 лет рабства» корнем протестов негров в США

Присутствует ли в США расовая дискриминация? Насколько адекватно на акции протеста реагирует правоохранительная система? Почему полицейский беспредел стал нормой для Соединенных Штатов? Насколько правильно реагирует Дональд Трамп на массовые беспорядки? Ждет ли американцев новая волна эпидемии коронавируса из-за акций протеста? И есть ли необходимость американским властям принять помощь России в наведении законного порядка?

На эти и многие другие вопросы свой ответ попытались дать социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики — участники устроенного 4 июня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» онлайн-эфира «Полицейское насилие и погромы в США. Линчуют ли в Америке негров?». Модераторами дискуссии на эту тему выступили генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицкий.

Первым высказался российский журналист американского происхождения Тим Керби. По его словам, погромы на почве расовой ненависти — не первые и не последние в Соединенных Штатах.

«Это происходило на протяжении всей длительной истории США и, согласно моим ожиданиям, подобные случаи будут повторяться раз в три–четыре года, — сказал гость пресс-центра. — Почему так происходит? Ну, скажем, если в России плохой полицейский — это тот, кто берет взятки, то в США это скорее человек с комплексом Наполеона: ему нравится ощущать свою власть, избивать людей и, в том числе, давить своим жертвам на горло. Кроме того, сама по себе работа правоохранителя достаточно депрессивна и некоторые этого просто не выдерживают».

Керби отметил, что подавлением беспорядков в США занимаются не армия и Пентагон (это прямо запрещено конституцией страны), а национальная гвардия — отряды внутренних войск, находящиеся в ведении каждого губернатора. А поскольку каждый руководитель Штата имеет свою политическую позицию, то находящиеся в их ведении правоохранители либо восстанавливают порядок, либо встают перед протестующими на колени. Также журналист прокомментировал расхожую версию, согласно которой волнения на территории Америки были организованы «с подачи Кремля».

«Ну, нельзя же привести однозначные доказательства обратному, — улыбнулся гость пресс-центра. — Так что для некоторых склонных к мистификациям личностей в США эта теория заговора вполне сойдет».

Модераторов конференции заинтересовал вопрос, не начнет ли под влиянием беспорядков и разорения бизнеса из США эмигрировать белое население.

«Только не в Европу — там все то же самое, — заявил Керби. — Будучи сам в центре иммиграционных процессов, должен сказать, что среди американцев все больший интерес в плане переезда на постоянное место жительства вызывает именно Российская Федерация. Так что сейчас я организую проект, благодаря которому православные люди с Запада смогут переезжать сюда, а конкретно — в Ярославскую область. Мы находимся только в самом начале большого пути, но я сделаю все, чтобы в Россию приезжало как можно больше лояльных людей из США».

Журналист прошелся и по кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену — по его словам, открытый гей Пит Буттиджич был бы для страны куда лучшим лидером, поскольку «хотя бы не является педофилом».

«Есть много кадров, где он некрасиво трогает молодых девочек, — рассказал гость пресс-центра. — Более того, он только что сказал афроамериканцам нечто вроде «если ты голосуешь не за меня, то ты не негр» — я считаю, этой фразой он застрелился как кандидат».

Правозащитник Александр Брод считает, что кризисный момент выявил массу застарелых проблем в США, которые обострились после циничного убийства Джорджа Флойда. В мире вообще выросли протестные настроения в связи с пандемией и недовольством проводимой властями тактики борьбы с ней. Однако, если в Бельгии подают судебные иски к правительству, то в США антиправительственные настроения приняли уродливую форму, и это неудивительно: в этой стране почти 2 миллиона человек больны коронавирусом, а 105 тысяч уже погибли. Ежедневно эта печальная статистика пополняется новыми жертвами, масса людей потеряла работу, закрылся бизнес, миллионы жителей лишились доходов. Общество наэлектризовано настолько, что достаточно было лишь поднести спичку, чтобы вспыхнул пожар.

«Здравые люди давно понимали, что свобода в Соединенных Штатах носит лишь номинальный характер, — заявил Брод. — Эти события ярко показали, насколько на самом деле хрупким оказалось внешнее благополучие. Так что — упаси нас Господь ориентироваться в чем-либо на Запад. Россия, работая в данный момент над совершенствованием своей конституции, показывает всему миру, что исходит в своей деятельности из принципов обеспечения собственной безопасности и суверенитета».

Журналист и стрингер Антон Чехов, находящийся в данный момент в Атланте (штат Джорджия) — то есть в самом эпицентре протеста, буквально «из первых уст» рассказал о происходящих в США событиях.

«Хотел бы отметить, что то, как мы в России представляем себе американские межрасовые конфликты, сильно отличается от понимания его сути собственно в самих Соединенных Штатах, — сказал гость пресс-центра. — Здесь было 200 лет рабства, так что все, что так или иначе касается притеснения темнокожего населения, представляет из себя крайне больную точку. Даже мелкий и незначительный инцидент способен вызвать бурю негодования, не говоря уже об убийстве».

Однако, по словам стрингера, в беспорядках участвуют не только афроамериканцы: там есть и белые, и латиноамериканцы. Их объединяет низкий социальный статус.

«Это те, у кого нет условного банковского счета и стандартного набора социальных благ. И, если завтра они умрут, то, грубо говоря, ничего не потеряют», — резюмировал журналист.

Депутат Государственной думы Антон Морозов считает, что негров до сих пор считают в Америке за рабов — причем на очень глубоком, генетическом уровне.

«США нуждаются в глубокой реформе своей правоохранительной системы, — убежден парламентарий. — Скажем, полицейские управления в отдельных штатах практически никому не подчиняются и контроль за ними минимальный. По сути, это такие квазигосударства, которые действуют сами по себе еще со времен Дикого Запада».

Морозов считает, что Россия не должна уподобляться Соединенным Штатам и напрямую вмешиваться в конфликт на их территории. По его словам, нельзя перенимать у американцев практику пренебрежения международным правом.

«Не стоит уподобляться им и перенимать худшие практики, — уверен депутат. — У нас есть свои подходы во внешней политике, и мы исходим из принципов добрососедства. Более того, я надеюсь, что нам не придется перенимать и методы обращения с протестующими. Что нам действительно нужно сделать, чтобы не допустить беспорядков на межнациональной почве, так это закрепить статус русского народа в качестве государствообразующего».

Экстрасенс Дарья Миронова предрекла Дональду Трампу избрание на следующий президентский срок. По ее мнению, протесты вскоре сойдут на нет, а после недолгого затишья вспыхнут вновь уже по финансово-экономическим причинам.

«Раскол в американском обществе будет очень мощный, но в полной мере это проявится только к осени, — заявила экстрасенс. — А точнее, в конце августа — начале сентября, когда астрологический знак Девы вступит в свои права. При этом стоит ожидать небольшого оттока белого населения на историческую родину — Европу — однако катастрофических изменений в демографическом составе не будет».

Член Совета по правам человека, поэт и писатель Андрей Бабушкин, шесть раз посещавший Соединенные Штаты, заявил, что много общался с простыми американцами. По его мнению, у большинства из них расизм вызывает резкое отторжение, а Трамп обязан извиниться перед населением страны за действия полицейских.

«Ему необходимо также покаяться за то, что когда-то в США темнокожие люди были обращены в рабство, — считает Бабушкин. — И затем создать для них преимущества для карьерного роста и развития бизнеса, поскольку стартовые возможности у белых и черных в Соединенных Штатах до сих пор неравны».

Свое обращение к участникам конференции записал первый чернокожий российских депутат Сагбо Жан Грегуар, который не смог лично поучаствовать в дискуссии с модераторами.