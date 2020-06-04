Серия авиаударов была нанесена по военным базам в сирийской Хаме

Дамаск, 4 июня. Серия авиаударов была нанесена по военным базам в сирийской провинции Хама, передают сирийские СМИ.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов, а сирийское агентство SANA пишет о работе средств сирийских систем ПВО, которые отражают воздушную атаку. По предварительным данным, авиаудары были нанесены ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.

Предположительно, Израиль нанес четыре авиаудара по объектам в районе города Масьяф провинции Хама.

Стоит подчеркнуть, что атаки Израиля в Сирии приобрели систематический характер. В первый день мая израильские вертолеты нанесли удар по позициям сирийской армии в 40 километрах к юго-западу от Дамаска. 27 апреля атаке подверглись военные объекты в пригороде сирийской столицы. Тогда были убиты четверо бойцов из шиитских формирований, сражающихся с террористами в рядах сирийской армии. Жертвами удара стали трое мирных жителей, четверо, в том числе ребенок, были ранены.