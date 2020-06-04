Немецкий политолог Рар заявил, что вслед за США Европу ждет Майдан

Москва, 4 июня. После продолжительных протестных акций Соединенные Штаты Америки, а также страны Евросоюза может ожидать повторение украинского Майдана. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

Он считает, что в настоящее время в Европе протестные акции только начинаются, в отличии от США. Политолог отметил, что странах ЕС силовые меры со стороны правоохранителей можно наблюдать в редких случаях при крупных беспорядках, во время которых участники протестов грабят магазины и поджигают автомобили. В пример он привел акцию «Желтых жилетов».

«Майдан на Украине, кстати, тоже превратился в вооруженный конфликт лишь после того, как якобы «мирные протестующие» в Киеве начали атаковать правоохранителей с оружием в руках. И я не исключаю, что нечто подобное может сегодня случиться в США или Европе», — сказал он в интервью деловой газете «Взгляд».

Рар также выразил мнение, что протестные акции в США были вызваны не только смертью афроамериканца Джоржда Флойда. Эксперт считает, что предпосылкой к происходящим событиям стал экономический кризис, который произошел из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он также заявил, что после акций в США, в Британии, Нидерландах и Франции, следующей страной может окажется Италия, поскольку она более всего пострадала от кризиса и в числе первых принимает мигрантов на своей территории.

Напомним, ранее российский журналист американского происхождения Тим Керби заявил, что в США всегда было очень явное и очень сильное деление общества на два лагеря, занимающих разную позицию по самым разным вопросам.