Кудряшов объяснил необоснованность обвинений США в изготовлении «фальшивок» для Ливии

Москва, 4 июня. Обвинения США в адрес России о выпуске якобы фальшивой валюты для Ливии не имеют под собой никаких оснований, сообщил Федеральному агентству новостей представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

В конце мая Госдепартамент США распространил сообщения, что российский Гознак якобы отправил в Ливию фальшивые банкноты, позднее эти сведения были опровергнуты. В Гознаке обвинения американской стороны назвали необоснованными и неправомерными.

Кудряшов сообщил, что договор между Гознаком и Центральным банком Ливии был заключен в 2015 году до создания так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, до заключения Схиратских соглашений. На тот момент правительство Ливии базировалось в Бенгази. Других органов управления в стране не было. Заключенный договор предусматривает исполнение обязательств в течение нескольких лет.

«Соответственно то, что РФ печатает, Гознак печатает валюту и направляет в Ливию, он выполняет свои обязательства полностью в соответствии с достигнутыми соглашениями», — заявил Кудряшов.

Он также подверг критике заявления представителей США о том, что законная валюта Ливии печатается в Лондоне, а единственным легитимным является только Центральный банк Триполи.

«ПНС возникло в январе 2016 года. Те контракты на изготовление валюты, которые заключал Центральный банк Триполи, созданный ПНС после января 2016 года, исполняет Лондон. Поэтому никаких противоречий и нарушения закона в этом нет», — отметил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что РФ выполняет свои обязательства в соответствии с договором и направляет валюту в Бенгази, в Центральный банк, который на тот момент являлся единственным законным центральным банком.

«Кстати, по условиям Схиратских соглашений создание нового Центрального банка Триполи является незаконным. На это полномочий у ПНС не было», — резюмировал Кудряшов.

Ранее МИД РФ отреагировал на обвинения США в изготовлении якобы фальшивой валюты для Ливии. В ведомстве подчеркнули, что довод, что поставки изготовленных в России банкнот шли на пользу только Восточному правительству, выглядит необоснованным. В МИД РФ отметили, что купюры имели хождение по всей стране.

Напомним, Схиратские соглашения легли в основу создания ПНС Ливии, которое возглавил Файез Саррадж. В 2018 году, когда мандат соглашений подошел к концу, Саррадж отказался сложить свои полномочия, заявив о намерении силой оставаться у власти.