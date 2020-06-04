Замминистра иностранных дел РФ Богданов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с послом Катара

Москва, 4 июня. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Катара Фахада аль-Атыйю. Встреча состоялась по инициативе катарского дипломата, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во время беседы ее участники рассмотрели актуальные вопросы, связанные с укреплением взаимовыгодных связей Катара и РФ, а также соответствующие решения и договоренности, достигнутые ранее на высшем уровне.

Кроме того, одной из важных тем беседы стала текущая региональная повестка дня с акцентом на ситуацию в Сирии и Ливии.

Напомним, что в декабре 2019 года правительства Катара и Российской Федерации подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

В дипведомстве Катара тогда отметили, что с целью укрепления дружеских двусторонних отношений Москвы и Дохи было принято решение устранить все препятствия на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан.

А в августе прошлого года эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани пригласил президента России Владимира Путина в Доху. Приглашение прозвучало во время телефонного разговора, инициатором которого выступила катарская сторона. Во время августовского разговора с эмиром Катара Путин обсудил проблематику безопасности и стабильности в регионе Персидского залива. В ходе беседы главы государств также рассмотрели график двусторонних контактов.