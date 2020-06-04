حصاد أخبار ليبيا في 4 يونيو/حزيران: معيتيق يعلن عن بيان قريب حول الروس المختطفين في ليبيا وأوروبا ترحب باستئناف محادثات 5+5

ليبيا. تقدمت قضية التسوية السلمية للأزمة الليبية إلى الأمام مع استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يعلن عن بيان حول علماء الاجتماع المختطفين في ليبيا

صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا أحمد معيتيق أن مكتب المدعي العام الليبي سيصدر في الأيام المقبلة «بيانا واضحا» بشأن علماء الاجتماع الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

وقال معيتيق اليوم الخميس 4 يونيو/حزيران إنه عقد اجتماعات مع ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية و«السلطات الأمنية» في موسكو ، ووعد أيضا ببيان من مكتب المدعي العام الليبي حول موظفي صندوق حماية القيم الوطنية، الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني في مايو الماضي ويقبعون في في سجن معيتيقة الليبي

ميلونوف يصف أسر علماء الاجتماع الروس بالقضية الرئيسية في مفاوضات روسيا وحكومة الوفاق الليبية

أكد النائب في مجلس الدوما الدولة فيتالي ميلونوف في تعليقه على المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وممثلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي في موسكو، إلى أنهم يتحدثون مع حكومة الوفاق لأن حكومة طرابلس تحتجز المواطنين الروس كرهائن

دول الاتحاد الأوروبي ترحب باستئناف مفاوضات 5+5 حول ليبيا

علقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي على استئناف المفاوضات بصيغة 5+5 بين الأطراف المتحاربة في ليبيا

وأكد السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتس في تغريدة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعية «تويتر» ترحيبه باستئناف المفاوضات الهادفة إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية

وفي الوقت نفسه، قال الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن إن ألمانيا ستراقب الامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا الذي تفرضة الأمم التحدة

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأربعاء عن «تقارب في ليبيا» بين فرنسا وإيطاليا - ووافق على موقف نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بشأن ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة

طبرق تشيد بعمل الخارجية الروسية بشأن الإفراج عن شوغالي المحتجز لدى حكومة الوفاق

أشاد ممثل الحكومة الليبية الشرقية في روسيا، ستانيسلاف كودرياشوف، بعمل وزارة الخارجية الروسية في المفاوضات مع ممثلي حكومة الوفاق بشأن الإفراج عن علماء الاجتماع الروس المحتجزين بشكل غير قانوني في سجن معيتيقة الخاص. وأعتبر أن الموقف الواضح للوزير سيرغي لافروف سيؤدي إلى تطورات إيجابية في الوضع

ووفقا لكودرياشوف، فإن مشاركة لافروف الشخصية تشير إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لإعادة شوغالي وسويفان إلى وطنهما