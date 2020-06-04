ЛНА примет участие в переговорах 5+5

Москва, 4 июня. Ливийская национальная армия примет участие в Ливийском объединенном военном комитете по переговорам в формате 5+5, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

Он отметил, что ЛНА согласилась пойти на такой шаг при условии, что силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии будут соблюдать режим прекращения огня. Мисмари подтвердил, что при любом нарушении перемирия силами ПНС Ливии подразделения ЛНА возобновят операции и приостановят свое участие в комитете.

Мисмари также сообщил, что ЛНА переместит свои подразделения за пределы Триполи в связи с участием в переговорном процессе.

На днях стало известно, что ЛНА и ПНС Ливии решили возобновить переговорный процесс. Стоит отметить, что работа по межливийскому переговорному процессу в формате 5+5 началась в Москве в январе этого года. Хоть диалог и был прерван, глава МИД Сергей Лавров отметил, что все же удалось достигнуть «определенного прогресса».