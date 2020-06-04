Захарова назвала причину, почему генпрокуратура США заявляет о вмешательстве в протесты

Москва, 4 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Генпрокуратуры США о якобы иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.

Ранее американский генпрокурор Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты в США, которые переросли в погромы. Он сообщил журналистам, что «иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие». Конкретные страны, в адрес которых последовало обвинения, он не назвал.

По словам Захаровой, заявление Барра — это «очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами».

«Во-вторых, — неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — заявила Захарова РИА Новости.

Напомним, в Миннесоте, а следом в некоторых других штатах начались массовые протесты, которые переросли в погромы, передавал RT. Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, писатель Андрей Бабушкин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» подчеркнул, что президент США Дональд Трамп должен был принести извинения перед своим народом от лица власти за убийство Флойда полицейским.