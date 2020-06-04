МИД РФ обсудил с правительством Омана ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 4 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с генеральным секретарем МИД Омана Бадром Аль-Бусаиди ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке и в странах Африки. Консультация состоялась в четверг в видеоформате по взаимной договоренности, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«В ходе обстоятельной «сверки часов» по ключевым темам регулярного российско-оманского политического диалога был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Маската на последовательное наращивание усилий в интересах дальнейшего расширения и укрепления многоплановых двусторонних связей», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что при этом особое внимание дипломатов было уделено актуальной региональной проблематике и кризисным ситуациям, а также продвижению принципов добрососедства и совместному реагированию на возможные угрозы. Богданов и Аль-Бусаиди также обменялись мнениями о ситуации, которая складывается в Ливии, Йемене, Сирии и в палестино-израильского регулировании.