Белый львенок родился в испанском зоопарке. ФАН-ТВ

Впервые в испанской истории в зоопарке родился львенок, покрытый белой шерстью. Это событие произошло в городе Гильена (провинция Севилья).

Рождение такого животного в неволе уже происходило в 2014 году во временном цирке в Мадриде родился белый лев.

В Сети уже гуляют трогательные кадры — владелец зоопарка Хуан Луис Мальпартида держит на руках совсем маленького детеныша, который поначалу, видимо из-за яркого света и большого количества людей вокруг, отчаянно кричит, а потом утыкается мордочкой «папе» в грудь.

По какой-то причине, мать львенка не захотела о нем заботиться. Мальпартида считает, что в природе все происходит не беспричинно, и, значит, таков порядок вещей. Руководство зоопарка само позаботится о малыше.