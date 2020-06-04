Донбасс сегодня: местные жители избивают бойцов ВСУ, украинцы сорвали провокацию в ЛНР

Донбасс, 4 июня. Украинские силовики обстреляли район работы представителей ООН. Личный состав ВСУ не дал стрелять по ЛНР снайперам-провокаторам. Местные жители сами борются против мародеров и грабителей в погонах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки оперативная обстановка в республиках Донбасса существенно не изменилась. В Луганской Народной Республике обстрелы не фиксировались. Однако, как сообщает разведка луганчан, противник продолжает стягивать и размещать боевую технику в запрещенных Минскими соглашениями местах и укреплять передовые позиции.

Учитывая уменьшение активности украинских вооруженных формирований и отсутствие обстрелов территории ЛНР практически в течение недели, глава республики Леонид Пасечник принял решение о снижении уровня боеготовности армейских подразделений, ранее приведенных в полную боевую готовность. При этом он подчеркнул, что Украина выполнила требования властей ЛНР и прекратила систематические обстрелы, но в случае нового обострения ситуации Народная милиция адекватно ответит на агрессию.

В Донецкой Народной Республике обстрелы продолжаются. Украинские силовики дважды обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Петровское и Набережное на юге республики. Повреждения инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших мирных жителей нет.

ВСУ стреляют по наблюдателям миссии ООН

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о том, почему украинская армия на днях обстреляла наблюдателей гуманитарной миссии ООН в Золотом. Иностранцы прибыли в населенный пункт зафиксировать факты нарушения прав гражданского населения военнослужащими ВС Украины. Их приезду предшествовала коллективная жалоба местных жителей, в которой указывалось на разграбление домов и размещение в жилом секторе военной техники.

Командный состав 30-й механизированной бригады ВСУ, опасаясь справедливых выводов представителей ООН, решил методом запугивания их остановить. Во время присутствия официальных лиц ООН в Золотом киевские силовики дважды обстреляли местность в районе работы наблюдателей из гранатометов. Отметим, что, по данным оборонного ведомства ЛНР, комиссия штаба северной группировки Операции объединенных сил не сочла нужным подвергать виновных в обстреле бойцов и командира 30-й бригады Ивана Гараза дисциплинарным взысканиям.

Бойцы ВСУ не пустили на передовые сослуживцев-провокаторов

В 24-ю механизированную бригаду ВСУ, часть подразделений которой дислоцирована вблизи поселка Мироновский Луганской области, руководство оперативно-тактической группировки «Север» направило снайперские группы для дестабилизации обстановки на линии соприкосновения войск, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

В задачи снайперов входили обстрелы луганских подразделений с целью вызова ответного огня. Но показательно, что бойцы 24-й бригады отказались пропустить провокаторов на свои позиции, аргументируя это выполнением приказа о недопустимости срыва договоренностей о прекращении огня. Таким образом, личный состав бригады предотвратил осуществление провокаций. В связи с этим на одном из опорных пунктов бригады произошел конфликт. Пытавшегося занять позиции и выполнить приказ снайпера связали, разоружили и доставили на КПП бригады для разбирательства.

Украинских бойцов побили мирные жители

Все чаще в зоне силовой операции местные жители берут ситуацию в свои руки и обороняются от посягательств украинских военных на частную собственность. В Бердянском Донецкой области местные избили военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады армии Украины, рассказали корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР. Ранее жители данного населенного пункта неоднократно жаловались на беспредел украинских «освободителей». Но из-за бездействия правоохранителей люди решили сами проучить наглых бойцов.

Накануне гражданские намяли бока младшему сержанту ВСУ Гончару и не дали ему ограбить продуктовый киоск. А в последний день мая конфликт военнослужащих, желающих бесплатно поживиться в продуктовых магазинах, перерос в драку с местными таксистами. Шоферы преградили въезд грабителей на территорию населенного пункта. Результатом дальнейшего конфликта стали побои у трех «защитников» Украины.