Правозащитник назвал ошибку Трампа на волне беспорядков из-за убийства Флойда

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент США Дональд Трамп должен был принести извинения перед своим народом от лица власти за убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, писатель Андрей Бабушкин.

Бабушкин во время обсуждения беспорядков, охвативших США, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отметил, что, несмотря на произошедшую трагедию, большинство американцев отвергают расизм.

«Я сам был в США шесть раз, я много общался с простыми американцами. У большинства резкое отторжение вызывает расизм. И действительно Америка приложила большие усилия, чтобы от расизма избавиться. Я хочу напомнить, что первое массовое волнение было в Чикаго, когда чернокожий заплыл на территорию, куда нельзя было заплывать чернокожим. Его забили камнями. Когда люди обратились в полицию, полицейские арестовали самих заявителей. И тогда тоже не обошлось без погромов. И вместо того, чтобы наказать виновников убийства, наказали зачинщиков этих выступлений, 17 чернокожих было повешено. Один из участников погромов потом стал мэром Чикаго», — рассказал Бабушкин.

По словам общественного деятеля, в Штатах «массовое попрание прав человека ушло». Однако, по его словам, данная работа еще не доведена до конца: среди многих политиков, полицейских, представителей судебной системы сохраняются расистские настроения. В частности, есть разница в назначении наказания за преступления, совершенные белыми и чернокожими.

Комментируя возможность введения санкций в виде наказания, Бабушкин подчеркнул, что не является сторонников введения ограничительных мер в отношении государства, но в отношении должностных лиц санкции могут иметь значение.

«Здесь главное — позиция президента. Он должен был осудить это зверство. Он сам должен выйти на марш. Он должен был заявить о виновности американских властей за эти вещи. Это не только касается США, любой национальный лидер, который уважает свой народ, обязан от имени власти извиниться перед населением», — подчеркнул правозащитник.

Модераторы дискуссии поинтересовались у собеседника, как он относится к требованию чернокожих к американским властям выплатить им 14 трлн долларов в качестве компенсации за страдания, когда их рабами привезли из Африки работать в страну.

По мнению Бабушкина, это вряд ли приведет к тому, что «снизится накал страстей».

«Но принести извинения, что люди были рабами, и создать для потомков этих людей преимущественные возможности для продвижения карьеры и т.д., конечно, должно быть сделано», — ответил правозащитник.

При этом он уточнил, что здесь речь не идет о том, чтобы что-то забрать у белых и отдать чернокожим. Необходимо создавать дополнительные условия, и резервы у США на это есть.

Проводя параллели с Россией, эксперт отметил, что в нашей стране сейчас нет масштабных расистских настроений.

«Вы знаете, то, что расизм был на рубеже веков, этого отрицать не могу. <…> Сегодня расизм в России очень резко пошел на спад. Я провожу такой опыт: рассказываю ребятам из группы риска о преступлении на расовой почве и спрашиваю, кто сколько бы им дал. И они называют огромные сроки. Расистских настроений сейчас нет. Есть отдельные преступления. Фашистские организации у нас в стране не просто исчезли, это была очень большая и сложная работа правоохранительных органов», — заявил Бабушкин.

Напомним, с 26 мая в Миннесоте и множестве других штатах США начались акции протеста и уличные беспорядки после смерти при задержании Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили на землю. Полицейский Дерек Шовин надавил коленом ему на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. Вскоре подозреваемый афроамериканец скончался в больнице. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы способ смерти Флойда квалифицируется как «убийство».

Шовин и еще три сотрудника полиции, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. В среду Генпрокуратура штата Миннесота предъявила обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству трем теперь уже бывшим полицейским.