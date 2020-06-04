Законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2» внесен в сенат США

Вашингтон, 4 июня. Законопроект о расширении санкций против проекта «Северный поток — 2» внесен в американский сенат, сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Барассо.

По словам чиновника, законопроект призван «уточнить и расширить» существующие против «Северного потока — 2» санкции.

Всего законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

Ранее Reuters и Bloomberg поделились деталями новых санкций США, которые предложили ввести против участников проекта «Северный поток — 2». Согласно документу, предлагается наказать владельцев всех судов, принимающих участие в строительных работах, а также компании, оказывающие услуги страхования, перестрахования и андеррайтинга.

Американская сторона неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», поскольку заинтересована в поставках своего сжиженного газа, который в несколько раз дороже российского, указал «Царьград». Позицию США по поводу газопровода поддерживают некоторые европейские государства, в частности, страны Прибалтики.

В Германии же не раз говорили о важности газопровода для европейцев и подчеркивали, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, напомнил Infox.ru.

Заявления о новых санкциях против газопровода также было негативно встречено в России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла циничным намерение Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2», когда действия многих стран направлены на стабилизацию энергетических рынков.