Россияне получили единовременные выплаты на 16,2 млн детей

Москва, 4 июня. Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей поступили на более чем 16,2 млн детей за первые три дня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 11,3 млн семей более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 млрд рублей», — сообщил он.

Напомним, с 1 июня россияне начали получать разовые пособия на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет, которое выдается всем оформившим соответствующее заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября, они рассматриваются максимум пять рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей распространяются почти на 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Антон Котяков ранее сообщил, что Минтруд России рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.