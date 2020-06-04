Охота на «Тигра»: противники Сирии начали травлю генерала Сухейля аль-Хасана

Сирийские события не дают утихнуть информационному противостоянию в арабских СМИ — даже несмотря на то, что на фронтах наблюдается относительное затишье. Пока Сирийская Арабская Армия сдерживает провокации боевиков в Идлибской зоне деэскалации, спонсоры бандподполья развернули медиакампанию против одного из наиболее результативных генералов САА — Сухейля аль-Хасана, командующего 25-й дивизии (бывшие «Силы Тигра»).

О том, как саудовские СМИ начали охоту на сирийского «Тигра», и кто может стоять за информационной провокацией в преддверии новых атак боевиков в Сирии, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Атаки на генерала

Во вторник, 2 июня, пользователи социальных сетей и ряд арабоязычных информационных агентств распространили несколько видеосюжетов и текстов, посвященных Сирии. Эти сюжеты стали началом информационной кампании против бригадного генерала сирийской армии Сухейля аль-Хасана, командующего 25-й дивизией специального назначения Сирийской Арабской Армии (ранее известной как «Силы Тигра» по прозвищу своего командира). Из всей сирийской армии именно «тигры» наносили самые страшные удары боевикам запрещенных в РФ террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство». Отряды под командованием Сухейля аль-Хасана превратились в своеобразную «пожарную команду» — их раз за разом перебрасывали на самые горячие и опасные участки сирийского конфликта.

Так, телеканал Al Hadath опубликовал видеоролик, в котором якобы сторонники генерала собирают дань, с местных жителей. Любопытно, что на заснят процесс проверки документов на одном из блокпостов — однако авторов фейка это не остановило. Другие обвинения в видеосюжете еще глупее: Al Hadath, например, обвинил «Силы Тигра» в мародерстве на освобожденных территориях Сирии.

Спецназ на дорогах

Журналисты Al Hadath при подготовке сюжета забыли (или сознательно не вспомнили) о характере работы подразделений Сухейля аль-Хасана. Эти важные детали ничего не оставляют от картины, изображенной вбросами о сирийском генерале.

Дело в том, что «Силы Тигра», в отличие от солдат в ролике, вообще не несут постовую службу: для этого существуют другие подразделения сирийской армии. Не для того генерал шесть лет тренировал своих воинов и не для того они получили статус дивизии специального назначения, чтобы стоять на проверке документов. Их задача — уничтожение боевиков в самых трудных условиях и освобождение сирийской земли от финансируемых из-за рубежа террористических группировок.

Вы можете себе представить, чтобы на Ленинградском вокзале в Москве документы и сумки пассажиров проверяли не обычные сотрудники полиции, а, к примеру, бойцы «Альфы»? Или и того круче — части 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии? Вот и я не могу.

Так почему же на сирийских блокпостах должны стоять «тигры»?

Против мародерства

Что же касается «случаев мародерства», о котором говорилось в сюжете Al Hadath — то здесь канал показал свой непрофессионализм и полное незнание особенностей подразделений генерала Сухейля. Известно, что случаи мародерства нередки в ходе любого военного конфликта. Но как раз для того, чтобы пресечь подобное поведение среди своих солдат, Сухейль аль-Хасан одним из первых ввел суровые наказания в отношении своих подчиненных. Ни один здравомыслящий боец «Сил Тигра» не рискнет заниматься мародерством. К тому же заработная плата офицеров и бойцов 25-й дивизии в два-три раза превышает жалование солдат и комсостава Сирийской Арабской Армии — заниматься мародерством им незачем.

Еще одним нюансом, про который забыли при обвинении людей Сухейля в мародерстве, является их образ жизни. «Силы Тигра» практически всегда находятся на позициях на наиболее опасных направлениях — так, в данный момент подразделения 25-й дивизии дислоцированы в провинции Идлиб, где сдерживают боевиков, в любой момент готовых на провокации против сирийской армии. При необходимости их в любой момент могут отправить в другую точку Сирии для противодействия возникающим государству угрозам.

Трудно представить, чтобы бойцы мобильного отряда передвигались с «награбленным» имуществом, которое при этом негде хранить.

Автора к ответу!

Кто же стал новым «рупором правды» по Сирии, и зачем нужно было «топить» прославленного генерала? Давайте разберемся.

Одним из источников распространения фейков о Сухейле аль-Хасане стал саудовский телеканал Al Hadath, являющийся дочерним предприятием канала Al Arabiya. Второй источник «охоты на Тигра» — арабоязычная газета Asharq al-Awsat, базирующаяся в Лондоне. Они ссылаются на некий аккаунт «бойцов проправительственных Национальных сил обороны» в Facebook, который опубликовал гневный пост в адрес командующего «Сил Тигра». Таким, сидящие в Лондоне журналисты обвиняют Сухейля аль-Хасана устами бойцов сирийского ополчения.

Однако ни Al Hadath, ни Asharq al-Awsat, ни даже сообщество в Facebook не являются подлинными авторами текста. Как выяснилось, следы ведут на арабоязычный новостной ресурс Nahna Albalad, который и опубликовал оригинальный пост под названием «Командир «Сил Тигра», крестный отец мародерства и принц КПП».

Этот ресурс — еще одна информационная помойка, один которая прикрывается материалами других СМИ для распространения фейков. При этом Nahna Albalad старательно изображает из себя проправительственный аккаунт и любит использовать под своим хештегом видео российских информационных агентств — в частности, Федерального агентства новостей и Anna News.

Турецкий след

Почему же такая кампания по очернению прославленного сирийского генерала была запущена именно сейчас? Если следовать старой мудрости о том, что «хвост виляет собакой», можно проследить интересантов через тех, кто распространил данный текст. И здесь мы увидим большое количество протурецких аккаунтов, которые прямо или косвенно симпатизируют действиям Анкары в регионе.

Такая деятельность Турции в Сети не случайна. С недавних пор начали появляться сообщения о том, что Анкара вместе с подконтрольными боевиками готова продолжить сирийскую кампанию, сорвав договоренности о перемирии с Москвой. Например, 2 июня координатор по обороне и безопасности Института стратегического мышления, полковник в отставке Митхат Ышик заявил, что летом 2020 года может вспыхнуть новый конфликт в сирийском Идлибе. По мнению эксперта, Россия не останется в стороне, если Турция начнет столкновения с Сирией — он считает, что если Турция начнет новую операцию, доверившись США и не согласовав ничего с Россией, то это будет нести в себе большие риски.

Мы видим, что боевики и Турция, не сумев победить генерала Сухейля аль-Хасана в бою, пытаются бросить тень на него и его подразделение в надежде хоть как-то навредить «Силам Тигра». Однако народ Сирии прекрасно знает личные заслуги генерала и его прославленного отряда. Не случайно «Тигр» регулярно попадает в списки самых популярных людей Сирии вместе с президентом Башаром Асадом: они оба внесли огромный вклад в дело борьбы Сирийской Арабской Республики с терроризмом. И поэтому никакая ложь, публикуемая «левыми» информационными агентствами и аккаунтами, не способна повредить самому боеспособному отряду Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.