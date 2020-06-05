Сирия, 5 июня. Жители Хасаки забросали камнями военный конвой США. Взрыв прогремел недалеко от зоны совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе. Российские военные доставили гумпомощь в города Аль-Маликия и Каср ад-Диб, несмотря на провокации США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками на северо-востоке Латакии и северо-западе Хамы; обследовали районы Западного Дейр-эз-Зора; провели подрывные работы в пригородах Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в организации взрыва у трассы М-4 в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили об аресте группы лиц в северной части Дейр-эз-Зора; открыли огонь по протестующим жителям в городе Аш-Шаддади в Хасаке; понесли потери в столкновениях с протурецкими силами в Ракке.

Соединенные Штаты: перебросили в Хасаку очередной конвой с подкреплениями.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: разместили КПП у поселения Мариан и готовятся к строительству еще двух наблюдательных постов в Идлибе.

Российская военная полиция: совестно с ВС Турции провела 15-е патрулирование в Идлибе; завершила многодневный мониторинг в приграничных с Ираком районах Хасаки.

«Хашд Шааби»: обнаружили заминированный автомобиль в провинции Салах эд-Дин в Ираке.

ВС Ирака: заявили о поимке двух сообщников джихадистов ИГ1 в Аль-Анбаре.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки состоялись подрывные работы на западе Алеппо. Как передавал информационный портал Al Nour, саперы Сирийской Арабской Армии (САА) были задействованы в пригородах Кафр Хамра и Лерамун.

Во второй половине дня появилась информация о новых случаях притеснения курдского населения в Африне. По данным информагентства Middle East, в бывшем военном штабе группировки «Дивизия аль-Хамза» в заключении находились восемь женщин курдской национальности, безосновательно обвиненных в членстве в Рабочей партии Курдистана (РПК). По меньшей мере три из них сейчас находятся на свободе.

Провинция Латакия

В Латакии вновь наблюдались перестрелки на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» или запрещенной в РФ «Исламской партией Туркестана». Twitter-канал (thiqanewsagency) передавал, что столкновения произошли у города Кабана.

В то же время отмечались вооруженные стычки в северо-западной части соседней провинции Хама. Интернет-портал Aleppo Media Center сообщал о взаимных обстрелах в долине Аль-Габ. Известно, что инициаторами начала боевых действий выступили террористы, которые открыли огонь по мирным поселениям, несмотря на действие режима прекращения огня.

Провинция Дейр-эз-Зор

В западных районах провинции накануне продолжилась операция Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), целью которой является поиск и ликвидация «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Об итогах обследования местности все еще ничего неизвестно.

Между тем в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) состоялись боевые вылеты ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Информагентство Al Nour передавало, что военные самолеты были замечены недалеко от границы с Ираком. Позднее стало известно, что курдские боевики обследовали районы на севере Дейр-эз-Зора. Рейды обернулись задержанием ряда лиц по различным обвинениям. Часть арестантов подозревается в работе на ИГИЛ1, остальные — в членстве в различных бандгруппах, выступающих против оккупации SDF и международной коалиции.

Провинция Идлиб

15-е совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Идлибе. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщал, что объединенные силы военной полиции РФ и ВС Турции начали движение со стороны населенного пункта Тарнаба и проследовали до Кафр Шалая.

Twitter-канал (RojavaNetwork) заявлял, что неподалеку от трассы М-4, по которой пролегает маршрут мониторинга, произошел взрыв. Детонировало СВУ, установленное южнее города Ариха. Жертв удалось избежать. Предполагается, что к организации взрыва причастны боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта.

После полудня в Сирию прибыл очередной турецкий конвой со строительными материалами. На территорию Идлиба через погранпереход «Кафр Лусин» въехали порядка 30 грузовиков. Отмечалось, что Турция намеревается развернуть в провинции еще два поста наблюдения. Они будут находиться недалеко от населенных пунктов Бсанкуль и Урум аль-Джауз. Позднее также стало известно об установке блокпоста у поселения Мариан.

Провинция Ракка

В квартале Аль-Джамили административного центра региона были найдены останки двух сирийцев. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал результаты судмедэкспертизы, которая помогла установить, что смерть гражданских лиц наступила около пяти лет назад. По предварительным данным, сирийцы скончались во время одного из авианалетов международной коалиции США, проводившихся в то время.

На северо-западе провинции вновь вспыхнули стычки между протурецкими силами и курдскими боевиками. Военный источник в Twitter (CombatChris1) передавал, что в результате вооруженного противостояния были убиты три члена группировки «Фейлак аль-Маджид» и два боевика Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хасака

В Хасаку накануне прибыл очередной военный конвой США. Новостное агентство Al Nour сообщало о том, что грузовики с оружием и материально-техническим обеспечением направились в сторону американской базы, которая располагается поблизости от города Тель-Байдар. Во время следования колонны военные США столкнулись с негодованием мирных жителей. Twitter-канал (taniasandinista) передавал, что сирийцы забросали конвой камнями.

Российские военные полицейские, в свою очередь, завершили патрулирование приграничных с Ираком районов, несмотря на провокации со стороны США. По данным военного источника в Telegram (rybar), спустя несколько дней, проведенных в пути, сотрудники формирования вернулись в город Камышлы. Известно, что во время мониторинга российские военные также доставили гумпомощь жителям населенных пунктов Аль-Маликия и Каср ад-Диб.

Во второй половине дня массовые народные демонстрации прошли в городе Аш-Шаддади на юге региона. Согласно данным, предоставленным военным источником в Twitter (khalediskef), протестующие осудили политику подконтрольной SDF администрации, которая привела к ухудшению уровня жизни населения. Курдские боевики открыли по митингующим огонь, в результате чего погиб один и были ранены еще три человека.

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) заявлял о рейдах SDF в районе города Ад-Дашиша на юге Хасаки. Обыски привели к аресту четырех человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжили спецоперацию по выявлению «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар. Военный источник в Telegram (rybar) сообщал, что недалеко от города Аль-Фаллуджа были задержаны двое мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой. Обыски также осуществлялись в безлюдных областях Киркука.

В провинции Салах эд-Дин накануне был обнаружен заминированный автомобиль. Бойцам ополчения «Хашд Шааби» удалось благополучно обезвредить СВУ, заложенное в салоне транспортного средства. В минировании машины обвинялись члены подпольных групп ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.