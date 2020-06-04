Защитник русского ресторана рассказал о профессиональных подстрекателях на митингах в США

Вашингтон, 4 июня. Владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в Сан-Диего Айк Газарян рассказал о «профессиональных» подстрекателях в толпе погромщиков в США.

Газаряну и его друзьям удалось сохранить ресторан, но погромы в Сан-Диего так же, как и в других городах США продолжаются. Первые митинги начались 30 мая, однако «мирные протесты» молниеносно превратились в беспорядки — разъяренная толпа начала крушить все вокруг, напомнил Infox.ru.

Наблюдая за происходящим в калифорнийском городе, бизнесмен сделал вывод: «Их координируют, я лично видел». По его словам, это происходит через социальные сети и через уличных агитаторов и снабженцев.

«В каждой стороне стоят агитаторы, хватают людей, кричат: — Как ты можешь уходить, ты что, трус и не с нами? Либо проваливай и не возвращайся, либо — обратно в пекло! Для американцев такое непривычно и, знаете, действуют. Многие останавливаются, возвращаются на митинг», — пояснил местный житель.

Сотрудники правоохранительных органов, по словам мужчины, ведут себя очень сдержанно, однако толпа провоцирует их, выкрикивая обзывательства в их адрес, отметил «Царьград».

Ранее стало известно, что прославившийся в Сети защитник русского ресторана был участником программы «Давай поженимся», в которой невестой была бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова. Мужчина преподнес звезде роскошный букет и сделал необычный сюрприз, но, несмотря на это, танцовщица отказала «жениху».