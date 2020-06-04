Эксперт Цикорин назвал «уроком для всего мира» пандемию COVID-19

Москва, 4 июня. Новая пандемия коронавируса неизбежна, сделала ранее заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова. С ее мнением согласен сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин. Он также считает, что вирус преподал миру хороший урок.

Цикорин констатировал, что к пандемии в мире никто не был готов. По его мнению, готовность России можно назвать условной. Теперь же, если и будет вторая волна инфекции осенью, как прогнозируется, то тяжелых последствий для людей и экономики ожидать не стоит.

Игорь Цикорин считает, что прививка от гриппа может минимизировать риск осложнений, тем более что летом россияне будут еще чаще проводить время летом, укрепляя иммунитет. Кроме того, в привычку граждан вошли такие защитные меры, как ношение масок и перчаток, частое мытье рук и дезинфекция.

«Безусловно, весенняя пандемия COVID-19 стала уроком для всего мира, который стран усвоили по-разному. Но можно говорить уже сейчас, что Россия извлекла из него максимум пользы», — считает сопредседатель.

Эксперт уверен, что весенние события стали отличной практикой для молодых врачей, чиновники за этот период создали достаточный запас средств индивидуальной защиты.

Власти страны сформировали и опробовали алгоритм оперативных действий в борьбе с распространением вируса. Российское руководство продемонстрировало, как быстро может принимать меры ради здоровья и благополучия граждан. К новой масштабной угрозе такого рода власти теперь готовы, выразил мнение Цикорин, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт надеется, что осенью в России уже появится лекарство для более эффективной и быстрой борьбы с заразой. Он отметил, что отечественная наука максимально мобилизована для этой задачи.