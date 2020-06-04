Депутат Морозов указал на необходимость проведения реформы правоохранительной системы США

Санкт-Петербург, 4 июня. Протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским приняли беспрецедентный характер, однако важно понимать, что проблема расизма в США существует, до конца ее не искоренили. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов.

В четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Полицейское насилие и погромы в США. Линчуют ли в Америке негров?». Политологи, журналисты и депутаты обсудили темы, связанные с тем, как защитить права и свободы американцев, есть ли в США расовая дискриминация и насколько адекватно на акции протеста реагируют силовые ведомства.

По словам Морозова, в период рабовладельчества «белые люди не считали черных за людей», и это отложилось на генетическом уровне, поэтому происходящее в США наглядно свидетельствует о существовании серьезной проблемы. Депутат уверен, что Соединенным Штатам нужна реформа в правоохранительной системе. Он призвал не брать пример со Штатов и не вмешиваться во внутренние дела этой страны, так как «американцы должны сами разобраться со своими внутренними противоречиями».

«Нужно понимать, что США суверенное государство, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела. Это их технология — недобросовестное вмешательство в суверенные государства. У нас есть свои подходы по внешней политике — мы исходим из принципа добрососедства и невмешательства», — сказал Антон Морозов.

Депутат прокомментировал возможность перенять у США опыт подавления массовых беспорядков и выразил надежду, что этого не произойдет.

«У нас менталитет другой. У нас нет традиции рабства, нет расистских настроений сильных, как в Америке. У нас негров практически нет. Нам не с кем повевать. У нас много внутренних проблем, связанных с организацией жизни граждан в регионе», — пояснил свою мысль Антон Морозов.

По его словам, партия ЛДПР продолжает выступать за то, чтобы русскому народу был предан статус государствообразующего. Это позволит искоренить любые межнациональные настроения в России, уверен Морозов.

«Если русские будут признаны государствообразующим народом, то никаких конфликтов возникать не будет. <…> Это будет способствовать искоренению любых ксенофобских настроений», — пояснил депутат.

Он выразил уверенность в том, что соответствующая поправка будет обязательно принята.