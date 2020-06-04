Сирия, 4 июня. Курдские боевики застрелили одного и ранили еще трех участников протестов в городе Аш-Шаддади в Хасаке. Турция разместила наблюдательный пост у поселения Мариан в Идлибе. YPG и протурецкие боевики понесли потери во время столкновений в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных в южной части Ракки; нанесли ответные удары по позициям боевиков в Идлибе.

Протурецкие силы: обвиняются в нарушении прав коренного населения в Африне.

ВС Турции: установили новый блокпост в районе деревни Мариан на юге Идлиба.

Курдские вооруженные бандгруппы: понесли потери в столкновениях с протурецкими боевиками на севере Ракки; задержали четырех человек в южной части Хасаки по обвинению в связях с ИГ1; открыли огонь по митингующим жителям города Аш-Шаддади в Хасаке.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики вновь обвиняются в нарушении прав коренного населения в Африне. По информации новостного агентства Middle East, бывшая штаб-квартира боевиков группировки «Дивизия аль-Хамза» оказалась местом заключения восьми курдских женщин. Все они обвинялись в работе на Рабочую партию Курдистана (РПК), признанную в Турции террористической, и содержались в тяжелых условиях в течение года или двух. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на данный момент освобождены были лишь трое из них. Расследование по делу проводится членами «Сирийской национальной армии», которые не раз вступали в вооруженное противостояние с террористами «Дивизии аль-Хамза».

Провинция Идлиб

Турецкие военные приступили к установке нового наблюдательного пункта в окрестностях деревни Мариан в южной части Идлиба. Об этом сообщает Twitter-канал (IdlibPlus). Напомним, ранее поступала информация о том, что два новых блокпоста ВС Турции будут находиться у населенных пунктов Бсанкуль и Урум аль-Джауз.

Тем временем на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции возобновились взаимные обстрелы. По данным новостного портала Masar Press Agency, в ответ на провокационные удары террористов артиллерия САА открыла огонь по их опорным пунктам на окраине города Бенин.

Провинция Ракка

Поступают сообщения о столкновениях западнее города Тель-Абьяд в северной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (CombatChris1), в противостояние вступили боевики из состава «Сирийской национальной армии» и курдские бандгруппы. Стычки обернулись уничтожением трех членов протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджид» и двух боевиков Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем на юге провинции произошло нападение на патруль проправительственных сил. Тот же источник заявляет, что неизвестные бросили ручные гранаты под колеса автомобиля союзников Сирийской Арабской Армии (САА) неподалеку от населенного пункта Ас-Сабха. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства»1, действующих в составе «спящих ячеек».

Провинция Хасака

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что в Хасаке возобновились рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). Обыски привели к задержанию четырех гражданских лиц в деревне Абу Хамида поблизости от города Ад-Дашиша. Их обвинили в связях с террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность.

Между тем стало известно, что курдские боевики открыли огонь по митингующим жителям в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки. В результате один из протестующих был убит, еще трое получили ранения. Напомним, митинг проводился на фоне ухудшения уровня жизни в районах, оккупированных SDF. Кроме того, по информации военного источника в Twitter (basher_811), демонстранты осуждали коррупцию среди курдских чиновников и незаконный вывоз и продажу сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.