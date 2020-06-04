МИД РФ отреагировал на обвинения США в изготовлении «фальшивой» валюты для Ливии

Москва, 4 июня. Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения США в изготовлении якобы фальшивой валюты для Ливии.

Довод, что поставки изготовленных в России банкнот шли на пользу только Восточному правительству, выглядит необоснованным, заявили в МИД РФ. Ведомство отметило, что купюры имели хождение по всей стране.

Москва также рассчитывает, что ситуация с задержанием на Мальте партии ливийских динаров, отпечатанных российским Гознаком, разрешится благополучно.

В конце мая Госдеп США распространил сообщения, что российский «Гознак» якобы отправил в Ливию фальшивые банкноты, позднее эти сведения были опровергнуты. В Гознаке обвинения американской стороны назвали необоснованными и неправомерными.

Стоит отметить, что США регулярно пускают недостоверную информацию о России, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Ливии. В частности, командование ВС США в Африке распространило сфальсифицированный пресс-релиз о якобы переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию, впоследствии было доказано, что представленные американцами кадры являются фотомонтажом. Также Вашингтон очерняет усилия России в Северной Африке, делая вбросы о присутствии в регионе ЧВК «Вагнера».