Министр иностранных дел Египта заявил о нарушении Турцией резолюции СБ ООН

Каир, 4 июня. Вечером 4 июня 2020 года интернет-портал Libyareview опубликовал в социальной сети Twitter сообщение о том, что Турция отправила тысячи боевиков из Сирии в Ливию. Турцию неоднократно обвиняли в нарушении эмбарго на поставки вооружения в Ливию. Заявление египетского министра стало еще одним подтверждением безответственности турецкой политики в Северной Африке.

Ранее Турция не раз попадалась на поставках вооружения в Ливию. Так, она была замечена в переброске ударных дронов, автомобильной бронетехники, танков, а также радикальных исламистов из Сирии.

Турция все более вмешивается в ливийский конфликт. Недавно в пригороде Триполи Тархуне был обнаружен турецкий танк М-60А1. Ясно, что бронетехника была поставлена для поддержки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Хоть М-60 и устарел, но в условиях Ливии, где до сих пор в ходу танки образцов середины XX века, турецкая машина составляет вполне мощную единицу на поле боя.

Анкара является главным союзником террористического режима в Триполи. Считается, что прекращение турецкого вмешательства в дела Ливии серьезно повлияло бы на мирное урегулирование. Однако, это маловероятно. У Турции в данном регионе крупные амбиции. Турция рассчитывает на большую долю в распределении нефтегазовых месторождений североафриканской страны.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари на видеоконференции 3 июня 2020 года поведал об агрессии Турции в Ливии. Турция использует террористическую угрозу, чтобы оправдать свое присутствие в Северной Африке, но на самом деле перебрасывает террористов из Сирии и использует их для прокси-войны, чтобы усугубить и без того запутанную ситуации в стране.

Все эти действия приводят к жертвам среди мирного населения. Пользователи социальных сетей ежедневно выкладывают сообщения о гибели ни в чем не повинных людей из-за хаотичных артиллерийских и авиационных ударов, в том числе с помощью боевых беспилотников.

Политика Турции в регионе в очередной раз должна быть осуждена, а ее незаконные действия прекращены международными организациями.