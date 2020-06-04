Твит о российских шпротах в магазинах Риги ввел в заблуждение СМИ РФ

В конце мая в ряде СМИ России, на некоторых порталах и в соцсетях появились новости о том, что в магазинах Риги якобы продаются российские шпроты. Делался вывод, что это конец национальной отрасли Латвии, которая, мол, вынуждена теперь отдать и свой рынок шпрот. По этому поводу встречались и саркастические заголовки: «Великая шпротная «перемога» Латвии», «Латвия расплатилась шпротами за поддержку Украины», «За непризнание Крыма Рига расплатилась шпротами».

Корреспондент Федерального агентства новостей впервые узнал о «великом шпротном переделе» от топового блогера «Живого журнала» Мастерка (он же Валерий Петров) в статье от 21 мая «Это конец!» В латвийских магазинах появились российские шпроты». После прочтения закрались обоснованные сомнения, которые и подтвердило проведенное расследование.

Виртуальные похождения Петрова в Латвии

Валерий Петров сродни своему известному однофамильцу Александру Петрову, которому вместе с Русланом Бошировым, как известно, очень приглянулся Солсберийский собор с его 123-метровым шпилем, действовал еще топорнее, чем названная парочка российских туристов, посетившая британский городок в дни «отравления» Скрипалей.

«Мастерок»-Петров, даже не побывав в Риге с его не менее известным Домским собором со шпилем, просто-напросто скопировал (без единой гиперссылки на источники) статью о «конце латвийских шпрот» с развлекательного портала «Фишки». Это удалось установить, вбив тот же заголовок в поисковик. Но и «Фишки», опубликовав идентичный материал еще 14 мая, также не были в Риге. Зато у них имелась гиперссылка на источник. Им оказалось довольно известное серьезное сетевое российское издание «Царьград», разместившее вечером 13 мая на своем сайте статью под заголовком «Россия совершила большое чудо»: Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот — политолог».

В начале статьи «Царьград» пишет: «Адвокат Виолетта Волкова в своем Twitter обратила внимание на то, что на прилавках магазинов в Риге появились российские шпроты».

Вот этот адвокат нам и нужна. На нее так или иначе ссылается не только «Царьград», но и многие другие российские СМИ как на первоисточник!

Виолетта Волкова — экс-адвокат соратников Навального и Pussy riot

Отыскать в Интернете Виолетту Волкову и ее короткую запись в Twitter вместе с фотографией банки российских шпрот от компании «Барс» из Калининградской области не составило труда:

Итак, адвокат из Москвы утром 13 мая на своей странице в Twitter сделала запись, сдобрив ее хохочущими рожицами: «В магазинах Риги на прилавках появились российские шпроты. Фсеее. ...Это конец. Доброе утро».

Часть ее записи цитировалась затем в заголовках на многих сайтах: «Фсе-е-е... Это конец»: Русские в магазинах Риги произвели фурор».

Именно такой реакции добивалась дама с юридическим образованием, которая, как ни странно, не удосужилась написать, в какой торговой сети Риги был сделан снимок и кто его автор.

С таким же успехом банку российских шпрот можно было сфотографировать хоть в той же московской квартире Виолетты. На снимке абсолютно не видно, что фотография сделана в каком бы то ни было магазине.

К слову, среди более чем 55 тысяч подписчиков Волковой нашлось лишь два человека, которые усомнились в правдивости «новости». Но Виолетта заверила, что это «не фейк». Ну, раз сама адвокатесса подтверждает… На это и был расчет?

В Интернете о Виолетте Волковой, в частности, говорится, что она в 2011-2012 годах защищала соратников Алексея Навального по «болотному делу» и одну из трио российской феминистской группы Pussy riot, устроившей хулиганскую акцию в храме Христа Спасителя. Но с 2014 года вдруг стала патриоткой и противницей своих бывших подзащитных.

Однако, как бы там ни было, корреспондент ФАН отправился по рижским магазинам трех основных продуктовых сетей Латвии, чтобы своими глазами убедиться и выяснить у официальных лиц, продаются ли в республике российские шпроты.

В магазинах Латвии торгуют шпротами только латвийских производителей

В первых двух крупнейших торговых сетях Латвии — Maxima и Rimi, — охватывающих практически весь продуктовый рынок республики, российских шпрот не оказалось.

Мне это подтвердили и руководители отделов по связям с общественностью этих торговых сетей в письменном виде по электронной связи: «Шпроты на полках магазинов Rimi — от латвийских производителей» и «В магазинах Maxima продаются шпроты только из Латвии».

Затем я сходил в рижский магазин торговой сети поменьше — Mego. В нем тоже не оказалось шпрот, произведенных в России. Вот и менеджер по продажам в телефонном разговоре отметила, что Mego не работает с российскими поставщиками.

А руководитель одного из самых известных в Латвии рыбоперерабатывающих предприятий Brivais Vilnis («Свободная волна» — с лат.) Арнольд Бабрис подтвердил корреспонденту ФАН, что шпрот, производимых в Латвии десятком комбинатов, вполне хватает не только для местного рынка, но и для экспортных поставок в страны, в которых помнят и ценят вкус латвийского деликатеса.

Что же касается российских шпрот, то их себестоимость и затраты на логистику, если кто и решил бы вдруг завезти их в Латвию, сделали бы эти консервы неконкурентоспособными из-за высоких цен.

Так что ничего личного, как говорится. Ведь продаются же в республике дальневосточная красная икра, консервы с сайрой и крабом. Но не шпроты, Виолетта Волкова!