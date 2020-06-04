Асад начал восстановление Эль-Кунейтры после долгих лет разрухи

Дамаск, 4 июня. Правительство Башара Асада запустило кампанию по восстановлению сирийской провинции Эль-Кунейтра, сильно пострадавшей в ходе многочисленных войн на Ближнем Востоке. Восстановление проводится параллельно с кампанией по обеспечению гигиены в соответствии с требованиями, которые налагает пандемия коронавируса.

Небольшая сирийская провинция Эль-Кунейтра сильно пострадала в результате многочисленных войн. Ее главный город, который носит то же имя, в ходе Войны Судного дня в 1973 году подвергся интенсивной бомбардировке со стороны Израиля и был практически полностью разрушен, превратившись в город-призрак. Голанские высоты были оккупированы Израилем.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году части провинции Эль-Кунейтра попадали под контроль запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, а также вооруженных формирований «Южного фронта» сирийской оппозиции. Сирийская Арабская Армия смогла с помощью ВКС РФ восстановить контроль над провинцией лишь в середине 2018 года.

Как сообщает сирийское агентство SANA, в настоящее время правительство Асада запустило в Эль-Кунейтре масштабную кампанию по расчистке, уборке мусора, ликвидации стихийных свалок и распылению инсектицидов. Мероприятия проводятся как в городах и селах, так и в лагерях беженцев в провинции.

Замглавы администрации Эль-Кунейтры Хусейн Ишак подчеркнул, что «генеральная уборка» в провинции направлена на улучшение работы основных гражданских служб. Параллельно, как объяснил глава управления ТБО Абдель-Гани Джафар, проводятся гигиенические мероприятия — места свалок, а также ряд населенных пунктов в районе Саида Зейнаб обрабатываются для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон неоднократно проводил на территории Эль-Кунейтры гуманитарные акции, чтобы поддержать пострадавшее от войны население провинции. Российские военные организовывали не только раздачу необходимых продуктов питания, но и создавало мобильные медпункты, где жители провинции могли получить лекарства и необходимую медицинскую помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.