Народная милиция ЛНР перевела подразделения в состояние постоянной боеготовности

Луганск, 4 июня. Народная милиция Луганской Народной Республики перевела свои подразделения в состояние постоянной боевой готовности. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

По его словам, соответствующее решение было принято во исполнение указа главы республики Леонида Пасечника «О снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции в связи с выполнением украинской стороной условия о прекращении обстрелов территории ЛНР».

«Подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности «постоянная», — заявил Осадчий.

По его словам, в настоящее время военнослужащие занимаются тренировками перед проведением парада Победы, запланированного на 24 июня.

«Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова в случае провокации противника к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан», — добавил Яков Осадчий.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев после этого начал так называемую «антитеррористическую операцию» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но украинская власть регулярно их нарушает.