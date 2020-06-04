Топ-менеджер «Норникеля» назвал причину утечки топлива под Норильском

Красноярск, 4 июня. Резервуар на норильской ТЭЦ-3, из которого произошла утечка более 20 тонн нефтепродуктов, был исправен. Таким образом, причиной аварии могло стать непредвиденное поведение грунта, заявил топ-менеджер «Норникеля».

По его словам, в последний раз экспертиза промбезопасности конструкций ТЭЦ проводилась в 2018 году, и тогда отклонений не обнаружили.

Отметим, что «Норникель» (компания-оператор ТЭЦ), МЧС и власти Красноярского края накануне представили разнящиеся данные об экологическом бедствии. Это расхождение сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, истину в вопросе разлива топлива под Норильском будут устанавливать компетентные органы.

Накануне эта тема обсуждалась на совещании у главы государства. Владимир Путин был возмущен тем, что информации о случившемся поступила в Москву слишком поздно (утечка, как было установлено, произошла еще 29 мая).

«Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился он к губернатору края Александру Уссу.

По факту ЧП 3 июня СК возбудил три уголовных дела, которые затем объединили в одно производство. 4 июня было возбуждено еще одно уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. Подозреваемым по нему проходит начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Сегодня суд арестовал его до 31 июля.