Опубликован неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Бостон, 4 июня. Неизвестный ранее рассказ популярного американского писателя Эрнеста Хемингуэя опубликовал журнал New Yorker. Произведение называется Pursuit As Happiness, в переводе — «Погоня как счастье».

Рукопись с произведением в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне нашел внук писателя Шон.

Основное повествование строится вокруг того, как главный герой Эрнест Хемингуэй и его друзья пытаются поймать огромную рыбу — марлина. По мнению Шона, события в рассказе являются вымышленными.

Сюжет произведения связан с известной повестью Хемингуэя «Старик и море», пишет РИА Новости.

Напомним, что за свои произведения Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе в 1954 году. Многие его рассказы переведены на несколько языков и хорошо известны далеко за пределами США.

В 2018 году внук писателя побывал в Москве на 31-ой Московской международной книжной выставке-ярмарке. Он первый из семьи Хемингуэев, кто посетил и столицу России, и Санкт-Петербург.

Родственник писателя рассказал, что его дед в России не был. Сам же он признался, что любит Россию, ему здесь очень нравится.