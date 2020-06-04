Тверской депутат Сагбо объяснил, чем отличается расизм в США от рабства

Санкт-Петербург, 4 июня. Первый темнокожий муниципальный депутат в России Жан Грегуар Сагбо уверен, что положение афроамериканцев в США безвыходно в силу сложившихся отношений в американском обществе. Об этом он заявил в прямом эфире Медиагруппы «Патриот».

«История с убийством Флойда вопиющая. По статистике, в Америке убивают при задержании чернокожих в 2,5 раза чаще, — прокомментировал Сагбо. — Мое мнение однозначно — расизм в Америке есть и отличается от рабства только одним: ты не можешь сделать и что-то получить не потому, что это узаконено, а потому, что в силу обстоятельств и положения вещей просто не можешь», — заявил депутат.

В силу этого все резонансные случаи насилия над афроамериканцами приводят к протестам. Поэтому, считает он, беспорядки и мародерство предсказуемы.

«Ибо чернокожие живут в основном в неблагополучном сообществе, — отмечает политик. — Людей просто загоняют в худшие условия, а где бедность — там преступность».

Жан Грегуар Сагбо родом из Бенина, изучал экономику в Московском кооперативном институте. В сентябре 2015 года победил на довыборах в собрание депутатов Конаковского района Тверской области по 8-му избирательному округу.