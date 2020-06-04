Новый образ Волка из «Ну, погоди!» появился в Сети

Москва, 4 июня. «Союзмультфильм» прокомментировал появившиеся в Сети образы Волка из советского мультфильма «Ну, погоди!».

По информации Telegram-канал Mash, новые образы Волка получили актеры, которые проходят кастинг на озвучку персонажа в перезапуске культовой советской анимационной серии. В студии пояснили, что этот образ полюбившегося персонажа в модном и современном образе не окончательный. Он является лишь одним из десятков.

Работа коллектива, работающего над визуалом, продолжается. Художественная студия создала более 50 различных образов только одного Волка.

«Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», — сообщили в пресс-службе.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева ранее рассказала, что «Союзмультфильм» планирует выпустить более 52 серий мультфильма «Ну, погоди!». По ее словам, проект имеет международный потенциал: интерес к мультфильму проявляют в Китае и других азиатских странах.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» намерен отозвать права на использование образа Чебурашки у японской компании, которая выпустила первую серию мультипликационного сериала об этом герое. Как подчеркнула Юлиана Слащева, права на использование образа Чебурашки японской компании передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» еще 16 лет назад. Между сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и ряда его условий.