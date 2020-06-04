Эксперт назвал простые правила, которые защитят от телефонной прослушки

Москва, 4 июня. Эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко рассказал о простых правилах, которые помогут защититься от телефонной прослушки.

Он отметил, что в теории прослушивание может вестись даже из-за границы, но чтобы разговоры потребовались какому-то стороннему лицу, их участники должны его заинтересовать.

«Если вы никому не интересны, то никто вас прослушивать не будет. Дальше уже надо смотреть на возможности того, кого вы интересуете. Если брать глобальное прослушивание вроде систем типа PRISM (американская программа негласного сбора информации в сетях связи. — Прим. ФАН), то они обрабатывают огромный массив данных, но нужны огромные мощности, чтобы все анализировать», — пояснил глава комитета межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» в эфире радио Sputnik.

По словам Токаренко, в этом случае срабатывают ключевые слова и фразы, на которые реагирует система, и человек становится интересен.

Правила защиты от телефонной прослушки не менялись со времен СССР, заметил эксперт.

«Самое простое, что знакомо еще с советских времен, это фраза «это не телефонный разговор». Второе правило заключается в том, что смартфон должен находиться вне зоны слышимости того места, где ведутся конфиденциальные разговоры. Это самые простейшие правила», — резюмировал специалист.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как защитить от прослушивания разговоры в мессенджерах, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что прослушивание голосовых сообщений — «почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи».