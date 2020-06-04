Экс-депутат Рады объяснил, почему НАТО останется мечтой для Украины

Властям Украины следует заниматься отводом своих войск в Донбассе и борьбой с эпидемией коронавируса, а не «кормить военных завтраками» по поводу того, что страна станет членом НАТО. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

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Парламент Украины принял закон, который предусматривает появление в вооруженных силах Украины двух новых званий согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора. В дальнейшем документ будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

В списке воинских чинов украинской армии больше не будет звания генерала армии Украины, а звание генерал-полковника заменят на генерала. Согласно закону, после полковника в системе военной иерархии вводится новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодора.



НАТО останется мечтой

Экс-депутат Рады Украины Алексей Журавко отметил, что от такой реформы званий в ВСУ «сумма слагаемых не меняется». Он уверен, что Украине не видать НАТО «как своих ушей».

«Какое может быть приведение к стандартам Альянса армии Украины? В украинской армии нет денег, и все разворовывается. Это какой-то блеф и мечтания, когда украинских военных кормят завтраками, мол, если звания введем, то завтра страна будет в НАТО. Чем хуже звания, которые были раньше? Ничем. От этих изменений ничего не поменяется. На самом деле это идиотизм, шизофрения и неадекватность властей по отношению ко всей ситуации на Украине. Вместо того, чтобы отводить войска, заниматься внутренними проблемами военнослужащих и борьбой с коронавирусом, украинские власти ведут чисто политические интриги. Я это воспринимаю как очередное издевательство над собственным народом и своими войсками», — заявил Журавко в интервью ФАН.

Украинская армия находится не в самом лучшем состоянии, констатирует политик. Как он сообщил, улучшения есть только в военных вузах, где украинцы проходят обучение.

«А если брать масштабно, то никаких изменений в украинской армии нет, а где-то даже стало хуже. Как ходили военные оборванцами, так и продолжают это делать. Как получали офицеры деньги, которые ничего не стоят, так это и до сих пор есть. На сегодня материальное обеспечение у военных практически нулевое, и им приходится покупать все за свои деньги. По большому счету, у Украины загнивающая армия», — добавил Журавко.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что первоочередная задача ВСУ — осуществить техническое перевооружение армии. По его словам, вооруженные силы Украины нуждаются в системной работе по модернизации, а не в «бездумной закупке и латании дыр».

Напомним, что Украина взяла курс на вхождение в НАТО в 2014 году, когда в Донбассе на фоне госпереворота вспыхнула гражданская война. Новые власти отказались от внеблокового статуса и прописали в конституции стремление Украины к евро- и североатлантической интеграции.

В проекте предусматривается, что вооруженные силы Украины должны достигнуть соответствия военным критериям членства в Альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрить определенные технические и административные стандарты НАТО.